Come riconoscere i campanelli d’allarme. Cosa fare in caso di bisogno. A chi rivolgersi per chiedere aiuto. L’associazione DonneXStrada, in collaborazione con Enilive, ha realizzato una guida per rendere più consapevoli le persone su molestie, relazioni tossiche e femminicidi

In Europa una donna su tre è – o è stata – vittima di violenza di genere, ma più del 30% della popolazione non conosce quali siano i servizi di supporto per le vittime. C’è insomma un drammatico bisogno di creare consapevolezza fra le persone su come riconoscere una violenza e cosa fare in quei casi. Nasce da questa esigenza il volume “Ti riguarda!”, una guida pratica in formato digitale contro la violenza di genere curata dall’associazione DonneXStrada in collaborazione con Enilive e pubblicata in occasione della recente Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

DonneXStrada è un’associazione non-profit che dal 2021 si occupa di violenza di genere con un’attenzione particolare alla sicurezza delle donne in strada, anche alla luce di un dato sconvolgente: a livello internazionale, l’84% delle donne riferisce di essere stata molestata almeno una volta in strada.

Nelle 146 pagine della guida “Ti riguarda” vengono riportati consigli pratici per affrontare le situazioni di violenza di cui si è vittima, di cui si viene a conoscenza o alle quali si assiste. Il testo spiega quali sono gli elementi tipici che configurano un caso di violenza nei diversi contesti in cui esso si può manifestare e indica i contatti a cui rivolgersi in situazione di necessità o emergenza, analizzando il contesto dal punto di vista psicologico, medico e legale.

«Quel che vediamo con la nostra associazione è che c’è una diffusa sottovalutazione del rischio», spiega Laura De Dilectis, psicologa clinica e co-fondatrice di DonneXStrada: «Molte donne non si rendono conto che stanno subendo violenza. Con questa guida vogliamo creare consapevolezza nelle persone, dare degli strumenti per aiutarle a interpretare determinati segnali che sono spia di una violenza. È anche un modo per farle sentire meno sole. E il fatto di utilizzare il formato digitale favorisce la condivisione».

Manuale d’uso

La guida si divide in due parti: nella prima si affronta la violenza all’interno della relazione di coppia, comunemente definita violenza domestica; nella seconda viene trattata invece la violenza che si consuma al di fuori dalla relazione intima, quella attuata da sconosciuti o da semplici conoscenti della vittima in ambito non domestico.

Nei primi sei mesi del 2024 in Italia si sono registrati 12.424 casi di maltrattamento contro familiari e conviventi, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2023: nell’81% dei casi la vittima è di genere femminile. Il 49% delle donne italiane tra i 18 e i 65 anni hanno dichiarato di aver subito almeno una volta nella vita questa forma di abuso.

Come emerge dalla guida di DonneXStrada, ci sono alcuni campanelli d’allarme da non sottovalutare: ad esempio, se il partner controlla il cellulare e gli spostamenti della donna; se commenta come si trucca o come si veste; se la fa sentire in colpa se esce con gli amici; se, dopo che si è arrabbiato e l’ha aggredita verbalmente, torna a chiederle scusa con gesti smisurati, con grandi regali e promesse di amore infinito; se dice spesso frasi come «Se mi ami, allora devi fare così…».

La violenza nella relazione di coppia può assumere varie forme: fisica, psicologica, economica, digitale. Ad esempio, è violenza anche estromettere la donna dalla gestione economica della famiglia o controllare le sue spese.

Nella guida si parla anche di «dipendenza affettiva», definita come uno stato patologico disfunzionale in cui la relazione di coppia è vissuta come condizione unica, indispensabile e necessaria per la propria esistenza: al proprio partner viene attribuita un’importanza tale da annullare sé stessi e non ascoltare i propri bisogni.

Quanto alle forme di violenza di genere perpetrate fuori dalla relazione intima, la guida affronta le molestie (ad esempio quelle stradali o sul luogo di lavoro), gli stupri commessi al di fuori della relazione di coppia, la diffusione illecita di immagini intima e lo stalking.

In Italia il 70% delle ragazze tra i 14 e i 18 anni dichiara di aver subito molestie nei luoghi pubblici e apprezzamenti sessuali: al 64% di queste è capitato di sentirsi a disagio per commenti o avance da parte di un adulto di riferimento, come un genitore, un istruttore o un insegnante.

Il 13,5% delle donne tra i 15 e i 70 anni ha subito molestie sessuali sul lavoro nel corso dell’intera vita (nella fascia d’età 15-24 anni la percentuale sale al 21,2%), tra le quali: sguardi offensivi, offese verbali, proposte indecenti.

È spaventoso, poi, constatare che il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni dichiara di aver subito una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita: il 21% è stata vittima di violenza sessuale e il 5,4% di stupro (ossia l’imposizione di un rapporto sessuale) o tentato stupro.

Il manuale curato da DonneXStrada spiega come riconoscere gli effetti psicologici della violenza e fornisce consigli su come comportarsi e a chi rivolgersi in ciascuno di questi casi.

Dove si trova

La guida “Ti riguarda!” è scaricabile gratis sul proprio smartphone in circa 3mila stazioni di servizio Enilive sul territorio italiano, dove il Qrcode appare sui terminali digitali tramite cui si effettua il rifornimento, su adesivi e materiale informativo, sugli schermi e sui banconi dei circa 600 Eni Café.

Il volume è promosso anche attraverso una campagna ad hoc sulla Radio Enilive Station, in conda nelle aree esterne di molte stazioni e all’interno di numerosi Eni Café.

I gestori delle stazioni di servizio Enilive, inoltre, sono coinvolti in un percorso di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, che si concluderà a marzo 2025 e di cui hanno già fruito circa 1.000 gestori.

«Abbiamo deciso di allearci con DonneXStrada perché, per arginare il fenomeno della violenza contro le donne, le misure e le iniziative non sono mai abbastanza e perché pensiamo che la nostra presenza capillare sulle strade di tutta Italia possa contribuire alla diffusione delle importanti informazioni che l’associazione ha raccolto in questa guida e che ora sono a disposizione di tutti», spiega Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive.

«In un mondo spesso dominato dall’indifferenza, noi scegliamo di essere la differenza», osserva Ilaria Saliva, presidente di DonneXStrada. «Costruire e diffondere strumenti per uscire dalla violenza è una missione che, come associazione DonneXStrada, abbiamo fatto nostra ormai da tre anni. È con questo spirito che abbiamo scritto questa guida, con la consapevolezza che c’è ancora moltissimo da fare».