Thomas Bricca ucciso con un colpo alla testa a 18 anni: era con gli amici davanti a un bar di Alatri

È stato dichiarato “clinicamente morto” dai medici Thomas Bricca, 18enne di Alatri che ieri sera è stato ferito alla testa da un colpo di pistola sparato ad altezza uomo mentre si trovava nei pressi di un bar a Largo Cittadini, nella città in provincia di Frosinone.

Secondo le prime testimonianze non si sarebbe trattato di una fatalità, ma di un agguato con un obiettivo ben preciso: lui. È stato trasferito immediatamente all’Ospedale San Camillo di Roma con l’elisoccorso, ma lì gli operatori sanitari hanno constatato che la sua attività cerebrale era assente.

Si attendono adesso le canoniche 48 ore per dichiararne la morte. Uno scooter con a bordo due persone con il volto coperto da un casco integrale si è avvicinato a lui ed ha accostato: prima ancora che Thomas potesse realizzare cosa stesse accadendo, uno dei due ha fatto fuoco, poi il mezzo è ripartito rapidamente facendo perdere le sue tracce.

I carabinieri sono sulle tracce dei responsabili, vengono ascoltati gli amici del 18enne e chiunque fosse presente nell’area al momento dell’agguato: si pensa a un regolamento di conti come possibile movente.

Il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, ha espresso su Facebook il suo dolore per l’accaduto: “Appena informato del terribile avvenimento, mi sono recato sul posto per essere aggiornato dalle Forze dell’Ordine. Già questa mattina, considerate le risse avvenute nel centro storico nel fine settimana, avevo sentito e scritto al Comando dei Carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l’incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere la città in piena sicurezza”.

“In questo momento – ha aggiunto – provo un grande dolore per quanto accaduto. Posso assicurare soltanto che sarà adottata ogni azione possibile al fine di evitare che episodi simili possano ripetersi. In questo momento i miei pensieri e le mie preghiere sono per il ragazzo e i suoi cari”.