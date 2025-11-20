Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Ambiente

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Immagine di copertina

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 21 novembre, in tutte le edicole

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È uscito il nuovo numero di The Post InternazionaleIl magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 21 novembre, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

The Post Internazionale

La cover story è dedicata ai nuovi ponti dell’energia. L’addio ai combustibili fossili. La crescita delle rinnovabili. La rivoluzione digitale che fa impennare la domanda di Gwh. Il mondo va verso un’elettrificazione spinta. Ma non basta costruire più impianti solari ed eolici. Servono anche moderne infrastrutture in grado di sostenere il cambiamento.

“Nei prossimi anni serviranno più infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione di elettricità. Mentre i metanodotti potranno essere riconvertiti al trasporto di combustibili bio o sintetici”. Colloquio col prof. Delfanti (Politecnico Milano).

E ancora: dalle pompe di calore ai data center. Dalle auto a batteria ai nuovi processi industriali. Ecco perché entro il 2035 la domanda globale di elettricità crescerà del 40%.

La tutela della biodiversità. Le bonifiche ambientali. La prevenzione del rischio idrogeologico. E la formazione di nuovi professionisti dell’energia. Ecco l’impatto collaterale del Tyrrhenian Link.

Spazio, poi, alla Cop30 in Brasile. Il presidente è il grande regista della Conferenza Onu sul Clima a Belém. Ma intanto continua a spingere gli idrocarburi. E la deforestazione avanza nell’Amazzonia che rischia di diventare la nuova frontiera dell’estrazione petrolifera.

“Siamo in guerra ma siamo una preda facile”. Carlo Corazza, direttore dell’ufficio del Parlamento Ue in Italia a TPI: “È la nostra ultima occasione”.

Rapper, immigrato, attivista contro gli sfratti. Nato in Uganda da una famiglia di origini indiane, ha ottenuto la cittadinanza Usa solo nel 2018. Ecco chi è il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Odiato da Trump.

Il primo progetto nei Baltici era stato bocciato da Bruxelles. Ma le incursioni aeree arrivate fino in Francia hanno spinto Nato e Ue a voler costruire una barriera difensiva che dal 2028 andrà dalla Finlandia alla Bulgaria. Ecco come sarà e quanto potrebbe costarci.

Questo e molto altro nel nuovo numero del settimanale The Post Internazionale in edicola da domani e disponibile già da ora nella versione digitale.
Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Ambiente / Paura alla Cop30 del Brasile, incendio nella Zona Blu: partecipanti evacuati
Ambiente / I fondali di Genova liberati da una maxi rete grazie alla missione di WWF e Carabinieri subacquei
Ambiente / L’acqua di Roma tra storia e modernità
Ti potrebbe interessare
Ambiente / Paura alla Cop30 del Brasile, incendio nella Zona Blu: partecipanti evacuati
Ambiente / I fondali di Genova liberati da una maxi rete grazie alla missione di WWF e Carabinieri subacquei
Ambiente / L’acqua di Roma tra storia e modernità
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ambiente / La Puglia verso le regionali: le politiche anti-Xylella sono davvero la soluzione?
Ambiente / L’esperta di spreco alimentare Ludovica Principato spiega a TPI perché il futuro del mondo si decide (anche) a tavola
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ambiente / Tutte le ombre della Cop30 in Brasile
Ambiente / La transizione ci riguarda tutti
Ambiente / Cop30: meno di un terzo dei Paesi ha presentato il proprio piano di azione per il clima
Ricerca