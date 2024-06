È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 28 giugno, in tutte le edicole

Il voto nell’Ue ha certificato l’avanzata di Rassemblement National, FdI e AfD. Gli ultra-conservatori non sono tutti uguali. Ma la loro crescita produrrà un effetto comune: le politiche del Ppe tenderanno a radicalizzarsi. L’Europa s’è destra?

E ancora: L’unione delle Sinistre. Il monito di Macron contro gli opposti estremismi. L’appello delle stelle della Nazionale. La spaccatura dei Repubblicani. E poi la guerra in Ucraina e le alleanze internazionali. Ecco le conseguenze e le prospettive della valanga dell’estrema destra.

Il Regno Unito, intanto, vira a sinistra. Mentre nell’Ue soffia il vento della destra, alle elezioni britanniche del 4 luglio si prevede un successo dei laburisti. Pronti a tornare a Downing Street dopo 14 anni di governo Tories. Ma una cosa non cambierà: l’alleanza con gli Usa resta solida più che mai.

Inoltre, un approfondimento sull’anno zero della Germania. Il crollo del Spde l’ascesa di Alternative für Deutschland mostrano il doppio volto del Paese ospitante Euro 2024. Tanto la Nazionale sa essere inclusiva e multietnica, quanto la politica risulta divisiva. Così nell’Est l’estrema destra è diventata il primo partito.

Il doppio volto di Giorgia Meloni in Europa. È amica di Orbán ma ha giurato fedeltà agli Usa. Gioca di sponda con von der Leyen ma guarda anche a Le Pen. Rassicura l’establishment ma vuole ribaltare la Costituzione. Nell’Europa che tira a destra la premier italiana incarna un nuovo modello di conservatorismo. Che si fonda sulle ambiguità.

Premierato. Repressione del dissenso. Riduzione dei diritti. La destra di Meloni riduce la democrazia. Ma un’alternativa è possibile. Fabrizio Barca e Nadia Urbinati spiegano a TPI perché la svolta autoritaria è già qui.

E ancora, un’inchiesta sulle guru online della maternità. Invitano a diffidare dei pediatri. Predicano teorie spiritualistiche sul parto. Consigliano rimedi naturali al posto dei farmaci. Così convincono le donne a frequentare i loro corsi a pagamento. TPI torna a raccontare la rete delle influencer della genitorialità fai-da-te. Community in cui è facile entrare e difficile uscire.

L’Italia è agli ultimi posti nell’Ue per occupazione femminile e per tasso di fertilità. Dopo il parto una madre su 5 si licenzia perché non riesce a conciliare il proprio impiego con la cura della famiglia. E lo Stato non fa abbastanza per invertire il trend.

Infine, un approfondimento sull’anti-Erdogan. È musulmano praticante. Da giovane lo voleva un club di calcio. Poi però si laurea ed entra in politica. La carriera del sindaco di Istanbul ricalca quella del presidente. Ma lui parla di uguaglianza, democrazia e benessere. E può riportare al governo l’opposizione del Chp.

