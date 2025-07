È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 25 luglio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 25 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Una vetrina sul mondo. L’atteso boom di turisti. Il restyling infrastrutturale. I Giochi invernali produrranno un impatto positivo da 5,3 miliardi di euro sui territori ospitanti. Benefici destinati a durare nel tempo? Ecco come le Olimpiadi possono far ripartire l’economia.

Dalla pista da bob di Cortina alla variante di Vercurago. Dalla nuova funivia Apollonio-Socrepes ai lavori di adeguamento all’Arena di Verona. Ecco le principali opere collegate ai Giochi. Alcune attese da decenni.

Le Olimpiadi di Milano Cortina saranno le prime a svolgersi nel rispetto dell’Agenda 2020 del Cio, che impone sobrietà e massimo rispetto per l’ambiente. Dal risparmio energetico alla gestione dei rifiuti, ecco tutti i progetti di sostenibilità.

E ancora: “I Giochi ci lasceranno una cultura di accelerazione nei tempi di realizzazione delle opere. Tutti gli enti hanno fatto quadrato per centrare gli obiettivi. E mai come stavolta i benefici saranno estesi su più territori”. Colloquio con Elisabetta Pellegrini, prima donna a capo della Struttura Tecnica di Missione del Mit.

Gli studenti che boicottano gli orali accendono il dibattito sull’istruzione. Il ministro Valditara va su tutte le furie. Ma presidi ed esperti invitano a non sottovalutare la protesta dei ragazzi. Ecco perché la scuola deve ri-fare la maturità.

L’Europa scotta sempre di più. Il nostro è il continente che si riscalda più rapidamente. Nel 2024 temperature ai massimi di sempre. Gli eventi estremi hanno investito quasi mezzo milione di persone, causando 335 morti e danni per 18 miliardi di euro. E l’Italia è tra i Paesi più colpiti da stress termico.

I costi per una settimana di villeggiatura al mare continuano a salire. Risultato: sempre più italiani vanno all’estero o accorciano i soggiorni. Ma in compenso arrivano ondate di turisti da altri Paesi. Focus sulle ferie estive.

Quasi 92 milioni di impieghi potrebbero diventare obsoleti in cinque anni. Entro il 2050 oltre il 70% delle professioni potrebbe invece essere svolto in collaborazione con l’I.A. Ecco quali sono le mansioni del futuro e quelle destinate a scomparire per sempre. Così l’Intelligenza Artificiale cambierà il lavoro.

E ancora, un approfondimento sulla Gaza Humanitarian Foundation. Ha sede in Delaware e Svizzera. Ma è l’unica ong sostenuta da Israele e Usa per distribuire cibo nella Striscia. Ecco chi si nasconde dietro la misteriosa fondazione.

Sorveglianza, intelligenza artificiale e robot killer. I colossi di Big Tech guidano ormai anche lo sviluppo dell’industria bellica. Ecco come il nuovo complesso digital militare Usa cambierà lo scenario globale.

Dai cieli del Kashmir al Medio Oriente. Il battesimo di fuoco dei caccia cinesi. apre una nuova fase nella corsa agli armamenti. Così, dopo l’intelligenza artificiale DeepSeek, il Dragone si prepara all’irruzione sul mercato. Puntando sui Brics e sugli alleati della Russia.

