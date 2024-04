È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 12 aprile, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale.

Giovani, precari & depressi. In Italia 1,2 milioni di minorenni vivono in povertà assoluta. E l’occupazione stabile è un miraggio per molti ragazzi. Ecco come le disuguaglianze sociali ed economiche impattano sulla salute mentale delle nuove generazioni.

E ancora, un’epidemia silenziosa sta uccidendo la Generazione Z. Laura fa uso di stupefacenti. Paolo scarica l’ansia facendosi del male. Lisa è finita in ospedale per abuso di farmaci. Tra i giovani cresce il disagio mentale. Ma mancano le risorse per aiutarli. E ogni anno in Italia si contano circa quattromila suicidi tra gli adolescenti.

Inoltre, un approfondimento sui figli in vetrina. Non solo i Ferragnez. Sui social spopolano gli account di genitori che pubblicano contenuti con i loro bambini a fini commerciali. Così le immagini dei minori possono finire in brutte mani. Ma ora un disegno di legge punta a frenare questo marketing sulla pelle dei piccoli.

I Millennials si sono laureati durante la grande recessione. Hanno dovuto fare i conti con un mercato del lavoro incerto. E ora faticano a comprarsi una casa e metter su famiglia. Ma negli Usa c’è chi ritiene che siano essi stessi, incolpevolmente, la causa delle loro difficoltà.

L’ex magistrato Luca Palamara spiega a TPI perché ha deciso di correre alle Europee. “Mi candido alle europee con Bandecchi. Non è omofobo, lancia provocazioni contro il perbenismo. E ha il merito di parlare direttamente ai cittadini delusi dagli inciuci del Palazzo. Non rinnego il mio passato, ma dal Parlamento Ue punto a rompere il compromesso tra magistratura e politica”.

Oltre 33mila palestinesi sono morti nella Striscia dall’inizio della guerra. Per l’Onu 14mila erano minori e 9mila donne. Israele rivendica l’uccisione di 13mila miliziani. Ecco perché i numeri a Gaza non tornano.

Infine, TPI ha incontrato le “guerriere” silenziose che combattono il patriarcato. Attiviste femministe. Manifestanti messicane. E palestinesi combattive. Da Palermo a Roma, immagini di donne in lotta tappezzano le facciate dei palazzi. Dietro tutto questo c’è “Amar3”, un gruppo di giovani che agisce sempre di notte o a volto coperto.

