È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il magazine propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

In questo numero cerchiamo di capire come sarebbe il mondo con l’eventuale vittoria di Donald Trump. Il ritiro dal Vecchio Mondo. Una rinnovata dottrina Monroe. Nessuna difesa dei diritti umani e dell’ordine globale “basato sulle regole”. E un nuovo protezionismo. Ecco cosa può succedere con il ritorno di The Donald.

E se invece vincesse Biden? Il presidente Usa sta facendo di tutto per convincere gli elettori e il partito di essere l’unico in grado di battere Trump, come nel 2020. Ma appare sempre più provato. Gli ultimi mesi sembrano un’anticipazione dei prossimi 4 anni. Ecco cosa potrebbe succedere alla Casa Bianca.

“L’Olocausto non ci ha insegnato niente: abbiamo sconfitto Hitler ma non le sue idee”. Sul nuovo numero di TPI l’intervista a Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati.

Fanaha 16 anni e Jemal 18. Vivono in Borena, nel sud dell’Etiopia, e lottano ogni giorno contro la siccità. Qui non piove da sei anni. Il bestiame è morto e migliaia di persone sono costrette a rifugiarsi nei campi profughi. Molti non hanno alternativa che venire in Europa. Ecco da dove partono i migranti climatici.

E ancora, intervista a Giuseppe Guzzetti, storico ex presidente della Fondazione Cariplo: “Oggi il vero problema dell’Italia sono le disuguaglianze. Bisogna ridurle. Da dove iniziare? Dai bambini: la scuola non funge più da ascensore sociale. Ma nel mondo delle imprese qualche segnale di speranza arriva”.

Inoltre, un approfondimento sul caso Chico Forti. Nel 2000 fu condannato all’ergastolo negli Usa per omicidio. Ma si è sempre proclamato innocente. Da maggio sconta la pena in Italia. TPI pubblica un estratto dell’ultimo libro di Roberta Bruzzone, che analizza tutti gli atti di un’indagine definita “incompleta e controversa”.

Infine, Giovanna Botteri, storica inviata della Rai, si racconta a TPI. A confronto con una collega di un’altra generazione. “Prima i conflitti erano solo storie di generali e di strategie militari. Noi inviate abbiamo cambiato quella narrazione. Riportando il punto di vista delle vittime”.

