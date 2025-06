È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 13 giugno, in tutte le edicole

Da tradizione millenaria a moda globale del fitness. Con quasi 300 milioni di “yogi” in tutto il mondo, l’antica pratica di origine indiana è un esempio ben riuscito di marketing. Ma produce anche benefici. Come mostrano le ultime scoperte neuroscientifiche. Approfondimento sullo Yoga, di cui il 21 giugno ricorre la Giornata Internazionale istituita dall’Onu.

“Così il Governo si rende complice dei crimini di Netanyahu”. L’ex premier Giuseppe Conte attacca la maggioranza su TPI: “Non ha una politica estera: è asservita alla linea Usa filo-Tel Aviv. Non possiamo essere complici di questo orrore”.

E ancora: Silvia Salis, la sindaca di Genova che ha restituito il capoluogo della Liguria al centrosinistra e ha fatto aumentare l’affluenza alle urne del 7%, si racconta a TPI: “Giorgia Meloni? Siamo lontane. Mi ispiro a Tina Anselmi. Ma dobbiamo ancora aumentare la rappresentanza apicale femminile”.

Inoltre, un approfondimento sulla folle corsa alla presidenza del Coni. Otto candidati per la successione a Malagò. I favoriti sono Buonfiglio (Federcanoa) e Pancalli (Comitato Paralimpico). Ma all’ultimo si fa avanti anche l’inossidabile Franco Carraro. Che, a 85 anni suonati, punta all’ennesima poltrona.

Dati personali, intelligenza artificiale, criptovalute. Le Big Tech come Meta, Amazon e Tesla controllano il nostro futuro. L’economista Loretta Napoleoni spiega a TPI chi sono e che ruolo politico hanno i “Tecnotitani”.

Il contrabbando di sigarette. Lo spaccio di droga. Poi la galera e la redenzione. Oggi Gennaro Speria, noto a Rozzano come “Genny Lo Zio”, è l’anima di Area 51, onlus in cui ex detenuti aiutano gli indigenti del quartiere. Le storie di coloro che hanno avuto una seconda occasione.

Dalle basi in Germania al ruolo della Cia, dai missili ai droni, fino alla guerra degli algoritmi. Ecco com’è nata e come si è logorata la cooperazione tra Washington e Kiev.

Poi, un’analisi sulla fragile tregua tra India e Pakistan. Quattro giorni di conflitto, con lo spettro dell’escalation atomica tra due Stati dotati di oltre 300 testate, hanno prodotto un precario cessate il fuoco. Ma le prospettive di pace duratura si allontanano. Ecco perché e quali possono essere gli effetti globali.

Al Teatro Comunale di Bologna il celebre trombettista Paolo Fresu dirige una rassegna che unisce il jazz e la classica. “Vogliamo dare un segno di apertura e curiosità. Il pubblico ascolta sonorità nuove e apprezza”.

