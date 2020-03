Terremoto: scossa a L’Aquila, avvertita dalla popolazione

Terremoto oggi L’Aquila – Una scossa sismica di magnitudo 3.5 è stata avvertita distintamente dalla popolazione questa sera a L’Aquila. Diverse le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Al momento non sono registrati danni a cose o persone. Qui tutte le ultime news sul terremoto in Italia.

Secondo l’Ingv la scossa è stata registra a una profondità di 10 chilometri, con magnitudo di 3.5 ed epicentro a 4 chilometri a sud dal Comune di Capitignano (L’Aquila) nella parte ovest del capoluogo, alle ore 22:58 di questa sera 20 marzo. Molti i tweet delle persone che hanno avvertito il terremoto. Eccone di seguito alcuni:

Terremoto oggi L’Aquila | 20 marzo 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

TERREMOTO OGGI ITALIA – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, venerdì 20 marzo 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale.

Terremoto oggi L’Aquila – Ore 23.17 – Una scossa sismica di magnitudo tra 3.4 e 3.9 è stata avvertita distintamente dalla popolazione questa sera a L’Aquila. Diverse le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Al momento non sono registrati danni a cose o persone. La stima provvisoria è dell’Ingv.

Ore 05,49 – Terremoto in provincia di Macerata

Un sisma di magnitudo 3.3 è stato registrato a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, a una profondità di 9 chilometri.

Ore 04,56 – Scossa in provincia di Lucca

Una scossa di terremoto è stata registrata a Camaiore, in provincia di Lucca. Il sisma, di magnitudo 2.0, è stato localizzato a una profondità di 4 chilometri.

TUTTE LE SCOSSE

Le scosse di ieri, giovedì 19 marzo 2020

Potrebbero interessarti Coronavirus, De Luca: “Se fate le feste di laurea, vi mando i carabinieri con il lanciafiamme” | VIDEO "Bloccata in Colombia per Coronavirus", ma è in vacanza: la storia dell'influencer scappata da Milano In Italia superati i 4mila morti, 627 in più di ieri: il bollettino

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui