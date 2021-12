Alle 11.30 una forte scossa di terremoto si è registrata in provincia di Bergamo ed è stata avvertita distintamente anche a Milano. I Vigili del Fuoco hanno reso noto che non è stata rilevata alcuna criticità. “Al momento – hanno detto – nessuna particolare criticità e le squadre sono ancora all’interno delle loro sedi”.

“Per il momento – comunicano fonti dell’Areu, l’Agenzia regionale di emergenza lombarda – non è stato effettuato alcun intervento sanitario di soccorso correlato al terremoto”.

La scossa è stata avvertita in diverse zone di Milano, i palazzi hanno tremato e alcune persone sono scese in strada. Dalle prime notizie la magnitudo è stimata tra 4.3 e 4.8. L’epicentro è a circa 17 chilometri a sudovest di Bergamo.

Gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza.