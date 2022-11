Momenti di paura questa mattina quando poco dopo le 7 una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.5, ha colpito le Marche. Il sisma, per fortuna avvenuto in mare, non ha causato grossi danni, ma è stato nettamente avvertito in tutto il centro Italia. Attimi di panico anche per il giornalista della tv locale Fano Tv, che durante la diretta di questa mattina stava svolgendo la rassegna stampa, quando il forte sisma ha fatto tremare gli studi. Il conduttore, visibilmente impaurito, ha momentaneamente abbandonato la sua postazione per ripararsi.