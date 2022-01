Far west a Taranto, sospettato apre il fuoco contro una volante in pieno centro: due agenti feriti | VIDEO

Far west in pieno centro a Taranto. Stamattina due agenti di polizia sono stati feriti da colpi di arma da fuoco, sparati a distanza ravvicinata da un uomo ricercato per furto. La sparatoria è avvenuta in pieno giorno, davanti a numerosi passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, sospettato del furto di un’auto da una concessionaria, si è avvicinato alla volante dopo essere stato intercettato dagli agenti in viale Magna Grecia, esplodendo numerosi colpi all’interno dell’auto. Gli agenti sono stati raggiunti da due proiettili, che li hanno colpiti rispettivamente alla mano e al torace. Il primo è stato dimesso mentre l’altro è stato trattenuto in ospedale in osservazione. L’uomo, che prima della sparatoria si sarebbe portato via un’auto da una concessionaria dopo una discussione con un dipendente, ha tentato la fuga, prima di essere fermato dopo pochi metri da altri agenti di polizia. L’episodio è stato ripreso in un video

registrato dalle telecamere di sorveglianza (Attenzione: le immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità):