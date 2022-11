Supermercati e negozi aperti o chiusi oggi 1 novembre 2022 (Ogni Santi): info e orari

Oggi, 1 novembre 2022 (Ogni Santi), i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi in Italia? Tanti italiani si stanno ponendo questa domanda in occasione del giorno festivo e del relativo ponte che in molti stanno sfruttando per una breve vacanza. Ve lo diciamo subito: durante la giornata di oggi diversi supermercati e centri commerciali resteranno aperti nonostante il giorno festivo. Decisioni che, come ogni volta, generano polemiche (in particolare con i sindacati) sulla necessità di rispettare il giorno di riposo. Ma quali sono i supermercati aperti? Con quali orari?

Senza addentrarci troppo nei dettagli, diciamo che saranno praticamente tutti aperti martedì 1 novembre 2022, perché anche se si tratta di un giorno festivo ormai viene percepito sempre meno come tale. Per Bennet cambia praticamente nulla, per Iper qualche punto vendita adotterà un orario speciale, Conad è più aperto che chiuso, come anche Coop. Poi ci sono i supermercati Esselunga, che il 1 novembre 2022 osserveranno in gran parte un orario ridotto con inizio posticipato alla mattina, ma si tratta di differenze di circa un’ora.

Quello che vale per i supermercati a maggior ragione si riscontra nei centri commerciali, che per la varietà della loro offerta sono anzi più portati ad aspettare le aperture straordinarie come la manna dal cielo. Insomma, se non proprio tutti ce ne saranno comunque tanti apertissimi il 1 novembre 2022.

Ikea, Decathlon e Leroy Merlin

Ikea, Decathlon e Leroy Merlin saranno aperti oggi, 1 novembre 2022? La risposta è sì. Saranno aperto durante la giornata di festa. Stesso discorso per altri negozi come quelli di MediaWorld. Qualche Unieuro, Expert, Trony ed Euronics invece potrebbe restare chiuso.

Outlet

Abbiamo visto i supermercati e negozi aperti (o chiusi) oggi – 1 novembre 2022 – in Italia, ma gli outlet? Ecco gli orari di apertura di tutti i principali outlet italiani per la giornata di oggi: