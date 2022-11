Collega due balestre a un timer e va a letto: uomo trovato morto con una freccia in testa e una al petto

Un uomo è stato trovato morto nel suo letto in Alto Polesine, trafitto da due frecce partite da due balestre che aveva messo lui stesso in tensione. È l’ipotesi di un suicidio infatti quella più accreditata, e i metodi con i quali è stato messo in atto lasciano sorpresi gli investigatori: le due armi, una puntata verso la testa e una verso il cuore, erano state collegate a un dispositivo fabbricato dalla vittima stessa, a sua volta azionato da un timer che avrebbe fatto azionare il meccanismo all’ora stabilita. È probabile che l’uomo sia morto nel sonno, addormentandosi di fronte alle due armi puntate per poi farsi trafiggere mentre dormiva.

Pare si tratti di un suicidio progettato da tempo: un meccanismo simile va progettato nei minimi dettagli, oltre che testato più volte. L’autopsia stabilirà se l’uomo abbia assunto sonniferi per addormentarsi prima del decesso. La morte dell’uomo è avvenuta, secondo la prima ispezione esterna del cadavere, da qualche giorno. Il corpo è stato però trovato domenica 20 novembre. Alcuni conoscenti della vittima, non avendo più sue notizie, hanno infatti dato l’allarme. La Procura vuole però capire perché l’uomo sia arrivato a togliersi la vita e se qualcuno lo possa avere aiutato nella costruzione del meccanismo che lo ha ucciso.