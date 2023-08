Stupro di Palermo, fuori dal carcere il minorenne che ha confessato. La Procura: “Deve restare in cella”

Il minorenne accusato di aver partecipato la notte del 7 luglio allo stupro di gruppo, al Foro Italico, a Palermo, ha confessato davanti al gip del tribunale per i minorenni Alessandra Puglisi. C’è un video trovato dai carabinieri in uno dei cellullari degli arrestati che lascia pochi dubbi sulla presenza del ragazzo, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, nel cantiere abbandonato sulla costa palermitana dove a inizio luglio si è verificata la violenza a cui hanno preso parte sette giovani dai 18 ai 22 anni. La confessione ha portato alla scarcerazione dell’indagato, che adesso si trova in una comunità.

Una decisione che non è andata giù alla Procura. La procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna ha infatti annunciato la presentazione di un ricorso contro il provvedimento del gip, ritenendo che si tratta di fatti particolarmente gravi e dunque il giovane deve stare in carcere. Il video recuperato dal nucleo investigativo dei carabinieri mostrerebbe che il minorenne è stato tra i più violenti.

Nel corso della giornata di oggi, 21 agosto, in tribunale ci saranno gli interrogatori degli altri tre arrestati lo scorso venerdì. I primi tre del gruppo erano finiti in carcere all’inizio di agosto.

Intanto i sette indagati per lo stupro di Palermo sono diventati bersaglio di insulti, ma soprattutto di minacce sui social. Decine di utenti hanno preso di mira i giovani. Minacce anche per i parenti, che adesso temono una spedizione punitiva. Linciaggio social che sarebbe partito anche per quanto fatto dopo lo stupro dai ragazzi che avrebbero diffuso il video della violenza, con frasi del tipo: “Eravamo cento cani sopra una gatta, una cosa così l’avevo vista solo nei video porno”.