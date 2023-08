Stupro di Palermo, Elena Sofia Ricci: “Abusata da un uomo quando avevo 12 anni, sbagliato attaccare Ermal Meta”

Stupro di Palermo, Elena Sofia Ricci: “Abusata quando avevo 12 anni”

L’attrice Elena Sofia Ricci interviene in difesa di Ermal Meta, attaccato sui social per quanto dichiarato sui presunti responsabili dello stupro di Palermo, che sarebbe avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso.

Il cantante, infatti, aveva invocato vendetta nei confronti degli aguzzini della 19enne: “Lì in galera – aveva scritto – se mai ci andrete, a ognuno di voi ‘cani’ auguro di finire sotto 100 lupi in modo che capiate che cos’è uno stupro”.

Parole che hanno sollevato un polverone con il cantante che è stato duramente criticato da numerosi follower. A difendere il cantante, però, ci ha pensato l’attrice Elena Sofia Ricci che in un commento sul profilo Instagram di Ermal Meta ha scritto: “La tua anima bella non può essere fraintesa. A 12 anni tentai di proteggermi con un disegno che avevo fatto … un foglio di carta colorato, dall’abuso di un signore molto grande e molto stimato che conosceva bene la mia famiglia. Ho potuto parlarne solo pochi anni fa. Segni che restano per sempre”.

L’interprete già in passato aveva rivelato di essere stata violentata quando aveva 12 anni aggiungendo di non aver denunciato il suo carnefice per non arrecare un dolore alla madre.