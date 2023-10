Strangolata dal marito, 31enne muore dopo due giorni di agonia: lascia 4 figli

Strangolata dal marito mentre i figli dormivano nella stanza accanto. Si è spenta ieri sera Etleva Bodi, 31enne del savonese, dopo due giorni di ricovero all’ospedale San Paolo. Ha lasciato quattro figli maschi tra i 5 e gli 11 anni. A ucciderla l’operaio Selami Bodi, dopo un violento litigio nella loro casa. È stato lui a chiamare i soccorsi, dopo essersi accorto che la moglie non respirava più.

Il 41enne, cittadino albanese come la moglie, è attualmente detenuto a Marassi con l’accusa di omicidio aggravato da futili motivi e dal fatto che il gesto sia stato compiuto nei confronti della coniuge. L’uomo non aveva precedenti né era mai stato oggetto di denunce, esposti o segnalazioni.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si era chiusa in camera da letto dopo un violento litigio,

forse per confidarsi con qualcuno. Dal salotto, l’uomo l’ha sentita parlare e l’ha aggredita strangolandola, mentre i figli dormivano nelle stanze a fianco.

L’equipe medica del 118 ha tentato di rianimarla per 80 minuti, prima di riuscire a riattivare le funzioni vitali. Poi il trasferimento in ospedale dove, dopo 48 ore, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte.