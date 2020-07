Strage di Corinaldo, tutti condannati: pene tra 10 e 12 anni. “Ma non era un’associazione a delinquere”

Strage di Corinaldo, tutti condannati: pene tra 10 e 12 anni

I sei componenti della cosiddetta ‘banda dello spray’ (Ugo Di Puorto, Raffele Mormone, Badr Amouiyah, Andrea Cavallari, Moez Akari e Souhaib Haddada), sono stati condannati a pene comprese tra i 10 e i 12 anni per la strage di Corinaldo, avvenuta l’8 dicembre 2018 presso la discoteca Lanterna Azzurra durante un concerto del trapper Sfera Ebbasta. Le pene tengono conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato, ma non includono l’associazione a delinquere, non riconosciuta dal gup.

L’udienza

Quella di stamattina era l’ultima udienza del processo di primo grado per la cosiddetta ‘banda dello spray’, davanti al gup Paola Moscaroli con rito abbreviato. In aula i sei imputati ventenni, originari della Bassa Modenese, accusati di associazione a delinquere finalizzata a rapine e furti con strappo, anche a Corinaldo, utilizzando anche lo spray al peperoncino. In aula stamattina anche diversi famigliari delle vittime.

Cosa è successo a Corinaldo

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 fu spruzzato spray al peperoncino per rubare catenine e oggetti preziosi ai giovanissimi che aspettavano la performance musicale del trapper Sfera Ebbasta: nella calca che si generò, morirono cinque adolescenti e una giovane mamma.

Gli spruzzi di sostanza urticante, per l’accusa, avrebbero generato il panico dalla discoteca quella sera culminato con il cedimento di una balaustra fuori dall’uscita di sicurezza n.3: morirono cinque adolescenti – Asia Nasoni, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti, Emma Fabini, Mattia Orlandi – e la 39enne Eleonora Girolimini.

