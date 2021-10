Lo storico Emilio Gentile a TPI: “Sciogliere Forza Nuova? Attenzione all’effetto martirio”

La profanazione della sede della Cgil. L’assalto al cuore della Capitale. L’onda degli scontri che sbanda e sbatte contro via Veneto e Villa Borghese. L’assedio ai palazzi delle istituzioni. Il faccia a faccia ad alta tensione in via del Corso tra le forze dell’ordine e il popolo dei no green pass. I leader di Forza Nuova registi di questa guerriglia contemporanea. E le parole di condanna che hanno rimbalzato per il mondo politico: fascisti! Squadristi! Nipotini della violenza becera e sovversiva che marchiò l’era mussoliniana. Ma stanno così le cose? È esaustivo, nell’insieme, questo ritratto delle oltre 10mila persone che hanno manifestato? E ancora: cosa dobbiamo aspettarci, nei giorni e mesi che verranno, da questa commistione tra anime anti-vaccino e militanti neri? Domande alle quali risponde Emilio Gentile, storico e accademico di fama internazionale che al fascismo ha dedicato decenni di studi, pubblicando appunto nel 2019 per Laterza il saggio “Chi è fascista”.

Andiamo subito al punto: condivide l’utilizzo dell’aggettivo “fasciste” per definire le violenze che hanno sconvolto Roma?

”Sì. Sono gli stessi protagonisti dei disordini a definirsi tali. Non vorrei espropriarli di un aggettivo che è un autoritratto della loro mentalità”…

Continua a leggere l’articolo sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.