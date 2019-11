Lo Stato chiede indietro i soldi del 5×1000 ai disabili, il sindaco prepara 168 kg da 1 cent

Lo Stato ha chiesto indietro i soldi del 5×1000 a Malegno, comune in provincia di Brescia perché l’Amministrazione aveva rendicontato il denaro con 20 giorni di ritardo. Quei soldi erano stati devoluti dai cittadini al comune nel 2014 ed erano destinati ad aiutare le famiglie con persone disabili. Per tutta risposta il sindaco, Paolo Erba, ha preparato sacchi di monete da 1 centesimo, per un totale di 1.101,36 euro di valore e 168 chilogrammi di peso. I sacchi sono pronti per essere ritirati dal ministero delle Finanze.

Il sindaco di Malegno ha poi scritto una lettera aperta al Presidente del Consiglio Conte ed ai Ministri dell’Interno Lamorgese e della P.a. Dadone. “Abbiamo voluto raccontare una storia spiacevole per Malegno. Una storia simile a tante, troppe storie dei piccoli comuni, soprattutto di montagna. Storie che hanno un denominatore comune: il senso di abbandono da parte dello Stato centrale. È un grido di dolore dalla periferia dell’impero: i piccoli comuni non ce la fanno più”, si legge nella lettera.

