Spotify down oggi, 8 marzo 2022: l’app non funziona, perché, cosa è successo

SPOTIFY DOWN OGGI – Spotify non funziona. Molti utenti della famosa piattaforma streaming per l’ascolto di musica e podcast nella serata di oggi, 8 marzo 2022, hanno segnalato problemi con l’app e il sito internet. Sono tantissime le segnalazioni in Italia e nel resto del mondo. Aprendo il programma, molte persone hanno dovuto rieffettuare il log-in, senza riuscirci. Sembra infatti che gli account non siano più esistenti ma niente panico: sui canali ufficiali di Spotify hanno già annunciato che chi di dovere è al lavoro per sistemare il problema! “Qualcosa non va e lo stiamo esaminando. Grazie per le vostre segnalazioni“, hanno scritto su Twitter. Attacco hacker? O qualche problema di natura tecnica? Al momento l’azienda non ha reso noto il motivo della problematica che, secondo i primi riscontri, ha avuto impatto in gran parte del mondo.

Seguono aggiornamenti…