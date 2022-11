Trova uno scatolone in garage e scopre di essere adottata: “Mia nonna mi ha venduta”

Una donna di Sora ha scoperto di essere stata venduta dalla sua nonna naturale quando aveva poco più di due anni. Una scoperta scioccante, arrivata mentre Loriana Sasso, operaia di 52 anni, metteva in ordine il garage dei genitori adottivi, entrambi deceduti. Qui nel 2016 ha scoperto una cartellina con dentro alcuni documenti e un passaporto, che hanno rivelato un passato ben diverso da quello che le era stato raccontato: Loriana era in realtà nata in Jugoslavia, con il nome di Zorica Dinkonski.

Ci sono voluti anni però prima che la 52enne riuscisse a rintracciare la sua famiglia naturale, grazie all’aiuto inaspettato di un’amica conosciuta online. Venuta a sapere dell’insolita storia, Tania, residente a Trieste, ha chiesto alla donna di inviarle i documenti che aveva ritrovato. Con questi il padre della ragazza si è poi recato in Serbia dove è riuscito a risalire alle origini della vicenda. A luglio Loriana ha potuto così abbracciare per la prima volta dopo 50 anni la donna che l’aveva data alla luce a soli 14 anni, Leposava Dinkovski. Un incontro, seguito da un secondo il mese successivo, in cui Loriana ha scoperto di non essere stata abbandonata. Dopo essere stata lasciata dal fidanzato, ha raccontato Leposava, la bambina le fu strappata dalla madre, che la vendette perché la famiglia non avrebbe potuto mantenerla. Per Loriana, riporta Il Messaggero, i suoi genitori rimarranno sempre Ignazio e Marisa Sasso, che l’hanno amata per tutta la sua vita. Ma questa scoperta ha segnato per lei l’inizio di una vita nuova, in cui ha ritrovato anche un fratello, a cui adesso è legatissima.