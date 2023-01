I figli litigano al campetto, padre spara all’altro genitore

Un pregiudicato 42enne è stato arrestato a Francofonte, in provincia di Siracusa, per tentato omicidio: in seguito alla lite tra due ragazzini adolescenti al campo di calcetto, ha sparato al padre del 13enne con il quale suo figlio aveva litigato.

I due giovanissimi, coetanei, sono venuti alle mani per futili motivi, e uno dei due ha lanciato anche una pietra nei confronti del rivale, ferendolo alla testa.

L’episodio risale allo scorso 26 dicembre: i familiari lo avevano portato al pronto soccorso per farlo medicare, senza menzionare l’episodio della lite ma parlando di una banale caduta.

Quattro giorni più tardi, il 30 dicembre, c’è stata la resa dei conti. Il 42enne ha esploso due colpi di pistola contro il padre del bambino che aveva lanciato la pietra, ferendolo all’addome e alla schiena.

La vittima è anch’egli un pregiudicato, salvato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Lentini. Dalle indagini, dirette dalla procura di Siracusa, è emerso che il movente era proprio la vendetta dell’aggressione subita dal figlio. Ora il 42enne è recluso nel carcere di Siracusa Cavadonna.