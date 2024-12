Jannik Sinner, Giorgia Meloni e Donald Trump figurano sul podio dei nomi più cercati del 2024 sul portale online dell’enciclopedia Treccani, che conta oltre un milione di pagine visitate al giorno.

Il più cercato di tutti è il tennista italiano. Non poteva essere altrimenti con 73 vittorie su 79 partite giocate, otto titoli Atp vinti (compresi due tornei del Grande Slam e le finals di Torino) e la seconda Coppa Davis consecutiva, che secondo Treccani “hanno messo Sinner sotto i riflettori”.

A seguire c’è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima donna a guidare un governo nella storia repubblicana. Terzo classificato invece il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha dato origine a una voce propria, “trumpismo”, che secondo Treccani è stata “registrata a tempo di record”.

Ma non finisce qui: nella Top 10 dei personaggi più cercati sul portale treccani.it figurano anche Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Aleksei Navalny, deceduto in carcere nel febbraio di quest’anno; la vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango; la studentessa iraniana Ahoo Daryaei, celebre per denudata per protestare contro la discriminazione di genere imposta dalla Repubblica islamica; la moglie dell’erede al trono britannico William, Kate Middleton; il patron di Tesla, X e SpaceX nonché principale sostenitore di Trump, Elon Musk; la premio Nobel per la letteratura e scrittrice sudcoreana Han Kang; e la regista vincitrice del Leone d’Argento 2024 in lizza anche per l’Oscar per il miglior film straniero, Maura Delpero.