Il sindaco di Ventimiglia viene derubato in diretta tv mentre parla di sicurezza: video

Curiosa disavventura per il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, durante un’intervista all’emittente locale Primocanale. Un’ospitata costata cara al primo cittadino, che stava parlando di sicurezza davanti alla sede del suo stesso Comune, in piazza della Libertà. Mentre rispondeva alle domande della giornalista sul tema dei controlli anti-Covid, infatti, a Scullino è stato rubato il giaccone, che il sindaco aveva lasciato incustodito sulla panchina vicina pochi metri. L’intervista si è fermata per un attimo ma, purtroppo, del ladro e della refurtiva nessuna traccia. Ora Scullino ha sporto denuncia, in attesa di recuperare le immagini delle telecamere installate in piazza.

