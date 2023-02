Bimbo di 10 anni raccoglie un petardo inesploso: necessaria amputazione della mano

Un bambino di 10 anni, originario della Tunisia, ha perso una mano dopo aver raccolto da terra un petardo rimasto inesploso. È accaduto nel Ragusano. Il petardo è esploso poco dopo tra le mani del piccolo.

Il bambino non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici dell’ospedale Cannizzaro di Catania non hanno potuto fare nulla per salvargli la mano. Sull’incidente indaga ora la polizia locale, mentre il bimbo resta in prognosi riservata.

Come riporta Fanpage, il bambino è arrivato in Italia con i genitori e un fratello e vive nella comunità di accoglienza Gerico.