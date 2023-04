Sfida allo stigma clinico dell’obesità: cosa dicono i sondaggi sul rapporto degli italiani con la patologia

L’obesità rappresenta oggi una priorità per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. I numeri parlano chiaro: in Europa, il 53% della popolazione ha un indice di massa corporea superiore alla norma e il 17% è obeso. Per quanto riguarda il nostro Paese, l’obesità interessa l’11% della popolazione, percentuale che sale al 18% negli adolescenti.

E sono proprio i numeri relativi ai bambini e ai giovanissimi a non confortare. Stando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 erano in sovrappeso o obesi circa 39 milioni di bambini: condizioni dalla portata epidemica, che spaventano soprattutto per le conseguenze sulla salute degli adulti di domani, predisponendo a un maggior rischio di malattie cardiache, diabete, patologie oncologiche e altre cronicità.

Le disuguaglianze sanitarie minacciano i progressi compiuti fino ad oggi aumentando il divario di equità, ma sarebbero prevedibili attuando strategie che pongono maggiore attenzione verso i gruppi più vulnerabili ed emarginati.

Il nuovo rapporto World Obesity Atlas della World Obesity Federation, pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell’obesità, mette a luce che, in base alle tendenze attuali, entro il 2035 il 51% della popolazione mondiale vivrà in sovrappeso o in obesità.