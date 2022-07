È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 29 luglio, in tutte le edicole

A sinistra scoppia il rebus delle alleanze. Sul nuovo numero di TPI va in scena il Congresso del Campo Largo: da Giuseppe Conte a Pierluigi Bersani, da Andrea Orlando a Francesco Boccia, da Lorenzo Guerini a Nicola Fratoianni, ecco che cosa dicono i big. L’unico voto utile è quello di chi mantiene le promesse: in un’intervista a TPI, il leader del M5S Giuseppe Conte parla della rottura con il Partito Democratico, del futuro del Movimento e lancia tre proposte in vista delle elezioni politiche. In un’intervista al nostro settimanale, il ministro del Lavoro Andrea Orlando rivela: “In maggioranza c’era chi voleva annientare i 5S. Ma il loro fallo di reazione ha reso impraticabile un’alleanza”. E ancora, l’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti spiega perché, nonostante fosse una fautrice del campo largo, ha ragione Letta a rompere con i 5 Stelle. Armi, armatori, tassisti, balneari e Pmi: ecco la rete di interessi che sostiene Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Con legami anche all’estero: dai repubblicani Usa ai sovranisti in Polonia. Infine, un approfondimento sulla fuga dei dipendenti da Stellantis: 4mila uscite in due anni e forza lavoro ridotta dell’8% nel nostro Paese.

