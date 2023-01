È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 20 gennaio, in tutte le edicole

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

La nostra cover story è dedicata agli attivisti di Ultima Generazione. Bloccano il traffico, imbrattano opere d’arte, gettano vernice sul Senato. Con le loro azioni dimostrative accendono il faro sulla crisi climatica rischiando la galera. Ecco chi sono, cosa pensano e come vogliono salvare il Pianeta.

Spazio anche a coloro che non credono all’emergenza climatica. E hanno lanciato un appello contro gli “allarmisti”. Sono climatologi, economisti, fisici. Tra loro anche tre Premi Nobel. Il loro referente in Italia spiega a TPI: “Vogliamo aprire un dibattito”.

E ancora, la storia dell’imprenditrice che sfidò Matteo Messina Denaro. Elena Ferraro lavora a Castelvetrano, il paese dove è cresciuto il boss di Cosa Nostra catturato dopo 30 anni di latitanza. Nel 2012 denunciò una tentata estorsione subita da un cugino della “primula rossa”.

Il manager pubblico D’Arpe. L’imprenditore Romeo, editore de “Il Riformista”. L’università privata vicina a Berlusconi. Ecco i finanziatori della lista Impegno Civico. Che dopo le elezioni è sparita nel nulla. Un approfondimento su chi ha pagato la campagna elettorale (flop) a Di Maio.

“Il giorno in cui nostra madre morì, lui mi portò dagli spacciatori. Aveva 19 anni, io 17. Non era tossicodipendente, fu per debolezza e avidità. È ridicolo paragonare il suo passato legato al mondo della droga con il fascismo giovanile di Scalfari. Da elettore di destra lo invito a fare i conti con se stesso se vuole diventare presidente del Lazio”. Luca Telese intervista in esclusiva per TPI Alessandro Rocca, fratello del candidato del centrodestra alle regionali.

“Altro che speculazione, è stata una scelta politica”. Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, spiega a TPI come si potevano rifinanziare gli sconti sulle accise: “Ma il vero problema è la guerra. Basta parlare solo di armi”.

Infine, un approfondimento sulla Palestina. Muri, violenze, repressione. Tra le vecchie tensioni e le minacce del nuovo governo Netanyahu, la vita nei territori occupati da Israele non cambia mai. Può solo peggiorare. “Ormai, chi è al potere fa poca differenza”. E vale anche per le istituzioni dell’Anp.

