È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 4 novembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Una marcia contro la guerra, la diplomazia al lavoro e un piano in 7 punti elaborato in Vaticano. Nel nuovo numero di TPI spieghiamo come si costruisce la pace.

In un’intervista Stefano Zamagni, presidente dell’Accademia pontificia delle Scienze Sociali, spiega la proposta in 7 punti per fermare il conflitto in Ucraina.

E ancora, un’intervista esclusiva al leader del M5S Giuseppe Conte: “Siamo parte fondante dell’Alleanza Atlantica. Io non metto in discussione la nostra appartenenza, ma la nostra postura, non possiamo limitarci alla cieca obbedienza”.

Inoltre, siamo entrati nel capannone dismesso dove si sono radunati migliaia di giovani da tutta Europa. Tra sostanze illegali e voglia di libertà, parte la sfida alla nuova legge del Governo Meloni. Che colpisce anche studenti e centri sociali. “Nessuno può imporci quando e come divertirci”.

L’altro giallo irrisolto in Vaticano: nel 1998 furono trovati morti il comandante della Guardia Pontificia, sua moglie e un giovane vice caporale. Ventiquattro anni dopo restano ancora molti dubbi su cosa sia davvero accaduto.

E ancora, continua l’inchiesta di TPI sulla deriva spirituale della gestazione: ecco la rete di donne che santifica il dolore del parto.

Infine, un approfondimento sui segreti del caffè: chicchi troppo tostati per camuffare difetti e prezzi insostenibili. Ecco tutte le criticità dei prodotti italiani. Ma l’alternativa di pregio esiste già. E sta prendendo sempre più piede.

