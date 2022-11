È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App

Parlare e occuparsi di clima è l’unica cosa che oggi conta veramente: ecco la sfida del secolo. “Non è il pianeta a essere in pericolo ma l’essere umano. Il dogma dell’efficienza e della crescita ci ha portato sull’orlo dell’estinzione. Per salvarci abbiamo solo una via: dire addio al consumismo e fare pace con la natura. Stiamo entrando nell’Era della Resilienza”. L’economista Jeremy Rifkin spiega perché l’età del progresso ad ogni costo è finita.

Parlare di clima è l’unica cosa che conta davvero: lo afferma Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club, che denuncia: “Sono anni che lanciamo allarmi ma i nostri governanti non si rendono conto della gravità della situazione che viviamo”.

I danni dell’emergenza climatica si ripercuotono anche sulla salute: così il riscaldamento globale favorisce la diffusione del colera, che pareva sconfitto. Nel 2022, infatti, è stato registrato un boom di contagi e letalità triplicata fra Africa, Asia e Caraibi. E i vaccini non bastano.

C’era una volta la Transizione Ecologica. Il ministero che cambia nome, la frenata sulle auto elettriche, la conferma come consulente di Cingolani, nemico giurato degli ambientalisti: Così il governo Meloni manda in soffitta la svolta green. Nel nome delle lobby.

L’imprenditrice Todini, ex eurodeputata di FI, finanzia Calenda, Renzi e Meloni. Gli istituti paritari campani stravedono per Salvini. E c’è chi, come Pichetto Fratin e Fazzolari, mette mano al portafogli e si ritrova al governo: ecco i bankomat dei partiti.

E ancora, l’ex senatore del Pd Luigi Zanda in un’intervista afferma che il campo largo è morto e spiega perché, secondo lui, i dem dovrebbero appoggiare Letizia Moratti alle regionali in Lombardia.

L’introduzione del nuovo reato da parte del governo Meloni ha scatenato molte polemiche. In altri Paesi, gli eventi auto-organizzati dai giovani sono considerati legali. Lo scopo è divertirsi: ci si può drogare anche altrove. Ecco in che cosa consiste realmente un rave.

