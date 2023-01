È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 13 gennaio, in tutte le edicole

Ha una linea produttiva sovrumana con più di mille nuovi modelli realizzati ogni giorno venduti a poche decine di euro. Ma in piena crisi climatica non si può ignorare il consumo di risorse, lo sfruttamento e l’inquinamento che genera. Ecco perché la moda ultra veloce di Shein fa male ai lavoratori, ai consumatori e all’ambiente.

Incontrava i boss ed era a Capaci prima della strage. Ma aveva anche tanti rapporti politici. A inizio anni ’90, il leader di Avanguardia Nazionale cercò di amalgamare destra eversiva e ortodossa. Attraverso il Fronte della Gioventù. TPI svela in esclusiva i documenti inediti dei servizi segreti che rivela il piano Stefano Delle Chiaie per destabilizzare l’Italia.

E ancora, un approfondimento su chi finanzia l’atomica. Guadagnano miliardi dall’industria bellica. Tengono in vita gli arsenali del mondo. E con l’invasione dell’Ucraina hanno aumentato il valore delle proprie azioni. Ma ora il rapporto Risky Returns svela chi investe nelle aziende produttrici dell’atomica. E invita la finanza a boicottarle.

Inoltre, in un articolo raccontiamo la rivincita della Nigeria su Shell. La compagnia, infatti, risarcirà con 15 milioni le zone colpite da sversamenti di greggio. È l’ennesimo indennizzo riconosciuto dalla multinazionale. Ma i soldi non cancellano il devastante impatto ambientale provocato dai giganti degli idrocarburi. Come l’italiana Eni.

In un’intervista il comico Alessandro Bergonzoni spiega perché si può scherzare con il dolore: “Se trasformi lo star male in gioco e comicità, poi arriva la gioia. Anzi il godimento. L’ho provato sulla mia pelle. Vivo di sensi di colpa da quando mia madre mi disse che aveva l’asma a causa mia”.

Infine, un approfondimento sugli Ayoreo. È l’ultimo popolo “incontattato”del Chaco. Vive nella foresta e da 30 anni lotta per difenderla dagli allevamenti intensivi. Ma da qui l’Italia importa oltre 30mila tonnellate l’anno di cuoio per l’industria automobilistica.

