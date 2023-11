Sesso in auto, arriva la polizia: multa da 10mila euro

È costato carissimo a una coppietta un momento di passione che si erano concessi appartandosi in auto a Firenze. I due ventenni dovranno pagare 10mila euro di multa. Nonostante la tempesta e il maltempo, un paio di notti fa i giovani si erano appartati in macchina, in una strada nei pressi della questura. Intorno alle due di notte sono stati pizzicati da una volante impegnata nei controlli.

La coppia è stata multata immediatamente: la sanzione come detto è piuttosto salata, 10mila euro. Protagonisti della vicenda, una donna di 23 anni del Viterbese e un 21 enne livornese accusati di aver commesso atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza.