Scontro tra camion sull’A1: un morto e sei feriti. Disperso carico di candeggina

Un morto e sei feriti. È questo il bilancio dell’incidente che ha bloccato per ore la principale arteria autostradale italiana. La scorsa notte un’incidente avvenuto lungo il tratto dell’A1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Valsamoggia ha fatto rovesciare un tir sulla carreggiata, dove si è riversato parte del suo carico di candeggina, innescando un principio d’incendio. A perdere la vita è stato il conducente di un altro camion, stritolato all’altezza della cabina. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino.

A causa dello scontro tra i due camion, avvenuto intorno alle 4, il tratto interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni, provocando code chilometriche. Poco dopo le 10:30 è stato riaperta la circolazione in direzione Bologna, dopo che sono stati recuperati i resti dei mezzi coinvolti nell’incidente. A causa del danneggiamento delle barriere centrali, anche in direzione Milano le corsie percorribili sono state ridotte da quattro a tre.