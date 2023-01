“Basta con questa ondata di fango”: i benzinai annunciano lo sciopero per il 25 e 26 gennaio

Benzinai annunciano lo sciopero per il 25 e 26 gennaio

I benzinai faranno sciopero. In una nota, Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio hanno annunciato lo stop alle pompe fissato per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023 “per porre fine a questa ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della Categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, una prima azione di sciopero, con presidio sotto Montecitorio”.

Dopo il Consiglio dei ministri di mercoledì 10 gennaio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva detto sui social: “La gran parte dei benzinai è onesta e responsabile e a tutela loro dobbiamo intervenire. In cdm abbiamo deciso di rafforzare le norme sanzionatorie per chi non adempie alle comunicazioni previste dalla legge e abbiamo stabilito che ogni benzinaio esponga il prezzo medio giornaliero”.

Il Consiglio dei ministri nelle scorse ore ha approvato un decreto ad hoc sulla trasparenza per la vendita dei carburanti, che prevede l’individuazione di un prezzo medio nazionale da esporre ai distributori. Il decreto definisce inoltre impianto sanzionatorio per i trasgressori. Già mercoledì si era fatta strada la possibilità di una protesta immediata, oggi l’annuncio in via ufficiale.