È giallo a Burgos, centro della provincia di Sassari, in Sardegna. Una neonata di pochi giorni è morta per cause ancora da accertare, dopo che la madre, di 23 anni, aveva partorito in casa. Secondo quanto riporta l’Unione sarda, l’indagine della procura di Nuoro avrebbe cambiato direzione, dopo una prima ipotesi che la bambina fosse morta di inedia, dopo giorni passati senza mangiare né cure adeguate. La giovane madre, secondo quest’altra pista, potrebbe essere stata picchiata e per questo avrebbe chiamato il 118, che una volta arrivato sul posto ha rinvenuto il corpicino della neonata.

È stato allora che i soccorritori hanno trovato il corpo della bambina di pochi giorni senza vita. Il sospetto è che la bambina possa essere nata morta, o deceduta durante o poco dopo il parto. Sarà l’autopsia a provare a chiarire la vicenda. I militari stanno ascoltando familiari e conoscenti per fare chiarezza su tutti gli aspetti. Sembra perdere consistenza l’ipotesi di una morte per inedia. Sulla morte della neonata è stata aperta un’inchiesta.