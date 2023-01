“Ha sottratto 300mila euro dal conto di una 90enne”: prete esorcista di 86 anni denunciato

Monsignor Sante Babolin, capo degli esorcisti di Padova, 86 anni, è stato denunciato per appropriazione indebita: avrebbe truffato un’anziana di 90 anni ricoverata in una casa di riposo a Rubano, sottraendole 300mila euro.

Poco prima di Natale la Procura ha trovato il denaro sul suo conto corrente e la polizia giudiziaria lo ha sequestrato. Secondo il pubblico ministero Sergio Dini – riporta Il Gazettino – il monsignore sarebbe entrato nell’account bancario dell’anziana e avrebbe girato sul suo conto la cifra senza che la 90enne se ne accorgesse.

Il fatto è rimasto nascosto da febbraio 2021 fino allo scorso novembre, quando l’amministratore di sostegno della vittima, un’avvocata di Padova, si è accorta del grosso ammanco nell’estratto conto.

La donna ha contattato Babolin chiedendo la restituzione della somma, ne è nata una trattativa che ha coinvolto anche il fratello del religioso, ma non è andata a buon fine. A quel punto è scattata la denuncia.

Babolin era amico dell’anziana, in passato ha anche vissuto in un appartamento di proprietà di lei. Gli inquirenti non escludono che operazioni simili siano state compiute anche in passato, nell’ignoranza dell’anziana vittima.

Babolin è un religioso molto stimato per la sua cultura: è professore emerito di filosofia della Pontificia Università Gregoriana di Roma, ha fondato l’Associazione Docenti Italiani di Filosofia. Nel 1998 è stato nominato Arcivescovo Primate del Messico e professore di filosofia del “Instituto Superior de Estudios Eclesiasticos”. Poi anche “Professore Invitato” della “Universidad Pontificia de México”.