“Santanchè indagata a Milano dal 5 ottobre 2022”. La ministra: “Nessun avviso di garanzia”

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata dallo scorso 5 ottobre nell’inchiesta milanese con al centro Visibilia, il gruppo editoriale che ha fondato. Lo riporta l’Ansa secondo cui oltre a lei sono indagate altre cinque persone che hanno avuto ruoli societari, tra cui la sorella Fiorella Garnero che è stata consigliera e il compagno della senatrice di Fdi Dimitri Kuntz D’Asburgo, il quale è stato presidente di Visibilia Editore. Da fonti qualificate del palazzo di giustizia milanese, scrive l’Ansa, la secretazione del nome della ministra è del giorno successivo all’iscrizione, ossia il 6 ottobre ed è “scaduta” tre mesi dopo.

L’unico ad aver depositato la nomina formale degli avvocati Salvatore Sanzo e Nicolò Pelanda come difensori, è Dimitri Kuntz D’Asburgo. Gli altri indagati nell’inchiesta per bancarotta e falso in bilancio di cui i pm hanno chiesto la proroga (le notifiche sono in corso tramite gli ufficiali giudiziari), risultano essere gli ex consiglieri Massimo Cipriani, Davide Mantegazza e l’ex sindaco Massimo Gabelli.

Sulla notizia è intervenuta la diretta interessata: “Ribadisco che fino ad oggi alle ore 15 non ho ricevuto un avviso di garanzia”. È quanto ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, incalzata dai giornalisti lasciando il convegno dell’Anci “Missione Italia 2021-2016” dove è intervenuta, a proposito delle vicende delle società Ki Group e Visibilia all’indomani dell’informativa di ieri al Senato.