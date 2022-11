Svolta nel caso Saman Abbas, Quarto Grado: “Arrestato il padre in Pakistan”

Giusto due giorni fa l’Interpol aveva comunicato pubblicamente che anche il Pakistan aveva emesso un ordine di cattura per omicidio a carico di Shabbar Abbas, il papà di Saman, la ragazza scomparsa il 30 aprile del 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia: con ogni probabilità uccisa dai suoi parenti, tra cui il padre, e fatta sparire. Ora, nella serata del 15 novembre, Quarto Grado (Mediaset) annuncia che il padre di Saman è stato arrestato, proprio in Pakistan, ma per una frode a carico di un connazionale per circa 20 mila dollari, pari a 5 milioni di rupie pakistane.

A rivelarlo è stata Maria Josè Falcicchia, direttrice della seconda divisione dell’Interpol, sempre a “Quarto Grado”. Il padre e la madre, Nazia Shaheen, tornati in patria all’indomani della sparizione della figlia, sono latitanti dopo l’arresto dello zio Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale del delitto, e dei cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, che dopo essere stati arrestati si trovano in carcere a Reggio Emilia.

Secondo quanto apprende Quarto Grado da fonti di polizia del Punjab, (regione dove è fuggito e vive Shabbar Abbas con la moglie Nazia) la polizia italiana avrebbe inoltrato richiesta di indagare riguardo al caso della morte in Italia della figlia. Per ora – riferiscono le fonti locali pakistane – nessuna richiesta formale è stata avanzata dall’Italia. Si procede quindi contro Shabbar Abbas solo per frode, ma la polizia pakistana afferma che se ci saranno passi ufficiali da parte dell’Italia, Shabbar Abbas sarà interrogato e accusato anche per la morte della figlia Saman.