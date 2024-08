Salerno, si tuffa nella piscina di un agriturismo: 13enne muore annegato

Tragedia in provincia di Salerno dove un tredicenne è morto annegato nella piscina di un agriturismo situato in contrada Pantagone.

Non è ancora chiaro se il ragazzo sia stato colto da malore oppure se si sia trattato di un tragico incidente. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina su incarico della Procura di Lagonegro.

“I carabinieri hanno richiesto al nostro ufficio tecnico tutte le carte inerenti la struttura dov’è accaduta la tragedia, in particolar modo della piscina. Dalle prime analisi sembra che sia tutto in regola” ha dichiarato all’Ansa la sindaca di Padula, Michela Cimino, che è accorsa sul luogo della tragedia.

Siamo addolorati e sconvolti – ha aggiunto la sindaca – per quanto accaduto stamattina. Un giovane è morto mentre viveva una giornata di grande spensieratezza. Ancora non si conoscono le cause. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di atroce sofferenza”.

Anche Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcella, il comune dove risiedeva il ragazzino, ha espresso il suo cordoglio, sempre all’Ansa: “Siamo profondamente addolorati. Vincenzo era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso, era lì con i suoi amici, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro. Il giorno dei funerali, proclamerò il lutto cittadino”.