Ruba una Porsche ma viene rintracciato poco dopo: era al bar per l’aperitivo

È una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta a Brescia nel pomeriggio di sabato 27 maggio quando un uomo, un 21enne che aveva appena rubato una Porsche, è stato rintracciato non molto distante da dove era avvenuto il furto mentre si trovava in un bar per fare l’aperitivo.

Il furto è avvenuto in via San Giovanni, nel pieno centro di Brescia. Qui, un 61enne, alla guida della lussuosa Porsche modello Carrera, è stato aggredito dal 21enne che, puntandogli una pistola alla tempia, lo ha costretto a consegnarli telefono, portafoglio e soprattutto a scendere dalla macchina.

Il ladro, quindi, si è allontanato a bordo della lussuosa berlina, ma è stato rintracciato dai carabinieri dopo poco meno di mezz’ora in un bar di Coccaglio, un paesino in provincia di Brescia.

Il 21enne era tranquillamente seduto al bancone mentre sorseggiava un aperitivo e mangiava olive e patatine. La Porsche, invece, era parcheggiata in bella vista all’esterno del locale.