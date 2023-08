Ruba auto con vestiti degli sposi a Foggia, poi la riconsegna con le scuse: “Ladro sì, ma con un cuore”

Storia a lieto fine quella che ha coinvolto due sposini a Foggia che all’indomani del giorno del loro “sì” avevano subito il furto dell’auto con dentro i vestiti del matrimonio. Il veicolo, infatti, è stato ritrovato qualche giorno dopo con tanto di “scuse” del ladro che si è pentito della sua scelta trasformandosi in “gentiluomo”.

La brutta sorpresa per la coppia di neo sposini era arrivata la mattina dopo il matrimonio, quando Rosalba e suo marito hanno fatto ritorno verso l’auto lasciata a pochi passi da una struttura che li aveva ospitati per la prima notte di nozze. Arrivati dov’era posteggiata, però, dell’auto nessuna traccia.

Il veicolo, una Fiat Punto Evo, era sparito nel nulla e con lui anche i vestiti dei due sposi che erano stati lasciati lì, così come anche quello del figlio della coppia. I due, quindi, dal giorno più bello si sono ritrovati a vivere il primo difficile come famiglia, con la denuncia fatta subito alla polizia locale di Foggia.

Rosalba, a Foggia Today, aveva anche lanciato l’appello affinché il ladro potesse far riavere almeno gli abiti della cerimonia: “Era proprio bello. Mi dispiacerebbe davvero tanto non rivederlo più. Aiutatemi a ritrovarlo”.

“Siamo rimasti scioccati – aveva raccontato la donna dopo il furto – Abbiamo passato una bellissima giornata, e poi, il giorno dopo, non trovare più la macchina è stato un trauma”.

Il veicolo è stato ritrovato in via Zara, a Foggia, non molto distante dal luogo in cui era avvenuto il furto qualche giorno fa. E oltre alla macchina e ai tanto preziosi abiti, al suo interno è stato trovato anche un biglietto di “scuse” da parte del ladro. “Ladro sì, ma con un cuore” ha scritto il malvivente che ha disegnato proprio un cuore nel bigliettino trasformandosi da cattivo a gentiluomo.

“Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell’auto e soprattutto dell’abito da sposa. Se non ci fosse stata una vera e propria mobilitazione, questo risultato non sarebbe arrivato”. Lo dice Pasquale, 36 anni marito di Rosalba 37 anni.

“Stamani siamo stati contattati dal comando dei carabinieri che ci ha avvertito del ritrovamento, continua Pasquale. Ora siamo in viaggio di nozze all’estero, e siamo davvero felici del ritrovamento. Al ladro non sento di dire nulla, anche perchè non credo si sia pentito, ma che sia stato portato alla restituzione proprio per la grande mobilitazione che c’è stata in città. Noi viviamo e lavoriamo a Roma, ma siamo sempre felicissimi di rientrare in provincia di Foggia, nel nostro comune sui Monti Dauni”.