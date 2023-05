Violentava le amiche minorenni della figlia ai pigiama party: “Purtroppo lo vedevo come un padre”

Violentava le amiche minorenni della figlia ai pigiama party

Approfittava dei pigiama party o del doposcuola per violentare le amiche minorenni della figlia: è quanto accaduto a Roma diversi anni fa con le vittime, almeno quattro, che ora hanno trovato il coraggio di denunciare l’uomo.

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, l’uomo, un 55enne, violentava bambine di 13 anni, che all’epoca frequentavano le scuole medie ed elementari in un istituto di Roma Nord.

Le ragazze, ora maggiorenni, hanno trovato il coraggio di testimoniare al processo contro il loro aguzzino: “Diceva che ero diversa dalle altre… che quello che era successo sarebbe rimasto il nostro segreto. Ero disgustata. Però un certo fascino per me che ero una bambina lo aveva”.

E ancora: “Purtroppo lo vedevo come un padre. L’unico modo per non perderlo era accettare certe cose. All’epoca avevo 12 anni. Ero inibita e spaventata, non sapevo dire di no. Dopo aver saputo che avevo avuto il mio primo rapporto sessuale, mi ha detto che ero pronta per farlo con lui. E se mi rifiutavo diceva ‘non sei una donna e non vali niente”.

L’uomo, inoltre, ricattava le ragazzine: “Ha carpito la mia fiducia, facendomi parlare male di mio padre e intanto registrava la conversazione. A quel punto mi ha costretta a farmi toccare… se non l’avessi fatto diceva che avrebbe divulgato la conversazione”.

I fatti si sono svolti tra il 2008 e il 2013 con la figlia dell’uomo ignara dei fatti. Il 55enne approfittava delle riunioni tra le bambine per violentare le ragazzine.

La svolta è arrivata nel 2021 quando una di loro ha deciso di raccontare quanto accaduto con le altre tre che poi hanno confermato le violenze. Ora l’uomo è sotto processo con l’accusa di violenza sessuale su minore.