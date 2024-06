Roma, violentata nei lavatoi del condominio a pochi passi dal Vaticano

L’ha avvicinata per strada con avances esplicite, poi l’ha seguita fino a casa e, nei lavatoi condominiali di un palazzo in via Caracciolo, vicino alle Mura Vaticane, l’ha violentata. Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito, ma è stato identificato e fermato dai poliziotti del commissariato Prati. Si tratta di un 32enne georgiano, ora accusato di violenza sessuale.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 9 giugno. La donna, mentre tornava a casa, è stata avvicinata dall’uomo che le ha rivolto avances esplicite, prontamente respinte. Una volta a casa, la donna si è diretta verso i lavatoi condominiali, dove è stata raggiunta improvvisamente dal 32enne che l’aveva seguita. Impaurita e inerme, la donna è stata costretta a subire una violenza sessuale e minacciata dall’aggressore, che poi è fuggito.

Grazie alle immagini della videosorveglianza del condominio, i poliziotti del commissariato Prati sono riusciti a identificare l’aggressore, che è stato anche riconosciuto dalla vittima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e portato in carcere.