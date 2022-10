Roma, turista aggredita e violentata a Termini: a processo un 25enne

Andrà a processo con l’accusa di violenza sessuale Sounkarou Niocke, il 25enne di origini senegalesi che il 13 maggio scorso tentò di violentare una turista fiorentina in vacanza a Roma in via Marsala, nei pressi della stazione Termini. La giovane stava rientrando al bed and breakfast che la ospitava durante il suo soggiorno dopo aver trascorso la serata con alcuni amici tra i locali del centro: era tarda notte, e a pochi passi dalla struttura è stata colpita alle spalle e gettata a terra da un uomo. Nella caduta, avvenuta tra due auto parcheggiate, ha battuto la testa sul marciapiede. Vista l’ora tarda, in un primo momento nessuno ha sentito le sue urla: ha tentato di ribellarsi alla violenza dimenandosi, ma l’uomo l’ha sovrastata e si è sdraiato su di lei, palpeggiandola. L’aggressore le ha poi abbassato i pantaloni nel tentativo di violentarla.

Soltanto in un secondo momento le grida della donna sono state sentite dai carabinieri del nucleo scalo Termini, che presidiavano la stazione ferroviaria. Con un rapido intervento hanno immobilizzato l’aggressore e lo hanno arrestato. La vittima, in stato di shock, è stata portata al pronto soccorso, dove le è stato riscontrato un trauma cranico giudicato guaribile in dieci giorni. Sounkarou è stato portato nel carcere di Velletri, dove si trova attualmente in attesa di giudizio. Per lui il pm Angelo Giannetti ha chiesto il rito immediato, mentre tramite il suo legale, il 25enne, ha comunicato di voler proseguire con un rito abbreviato, nella speranza di ottenere uno sconto di pena.

Sempre a Roma, nella notte in zona Aventino l’autista di un autobus Atac è stato costretto a interrompere la corsa per una ventina di minuti a causa dello scompiglio provocato all’interno da un 38enne. Necessario l’intervento dei Carabinieri di piazza Dante, che hanno identificato e denunciato il facinoroso.