Roma, oggi il tuffo di Mister ok nel Tevere: a che ora e da quale ponte

Ci siamo: oggi, 1 gennaio 2023, alle ore 12 Mister ok si tufferà ancora una volta nel Tevere, a Roma. Anche quest’anno Maurizio Palmulli rinnova quindi l’appuntamento: “Sarà il mio trentacinquesimo salto, 7 lustri in pratica, e a pensare che doveva essere un’esperienza isolata”, racconta all’Adnkronos il 70enne. Un numero su cui scherza: “35 anni di tuffi e 70 anni: 3570, come chiamare un taxi a Roma”, ride.

Palmulli è erede del primo Mister ok, Rick De Sonay, l’italo-belga che nel 1946 inaugurò il tuffo nel fiume di Roma in costume e cilindro e fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi: “Ho cominciato a tuffarmi, all’inizio dell’anno, per un saluto e un augurio alla mia città, poi il tradizionale salto al Tevere ha attraversato i confini italiani, ne sono orgoglioso”, ricorda Palmulli.

Il meteo? “Mi sono lanciato quando c’era vento, ghiaccio, pioggia, in pieno lockdown e con la mascherina – che l’ho pure raccolta nel fiume -, in tutti modi, non mi spaventa il tempo – specifica – tuttavia ogni anno che passa l’altezza dal ponte mi sembra sempre più grande. Ma finché reggo, sarò fiero di onorare questa tradizione per Roma”.

Palmulli, nato nel rione Castro Pretorio, è padre di 5 figli e ha sei nipoti: “Mi auguro che tra i bambini che, insieme ai genitori, vengono a vedermi (è sempre un’emozione) ci possa essere anche un successore di ‘Mr Ok’ per non interrompere questa tradizione quando smetterò”.

Quale ponte

Ma da quale ponte si lancerà Mister Ok? Il ponte dal quale avverrà il tradizionale tuffo sarà Ponte Cavour che collega Piazza del Porto di Ripetta al Lungotevere dei Mellini, a Roma, nei rioni Campo Marzio e Prati. Il ponte costituisce inoltre un collegamento tra la zona circostante Piazza Cavour e il Campo Marzio (nei pressi dell’Ara Pacis).