Roma, tragedia al Pertini: neonato morto soffocato. Era stato lasciato con la madre mentre dormiva

Tragedia a Roma, dove un bambino di appena tre giorni è morto soffocato dopo essere stato lasciato con la madre mentre lei dormiva. Il fatto è avvenuto all’ospedale Pertini di Roma, nella notte tra il 7 e l’8 gennaio scorso, secondo quanto riporta l’edizione romana de Il Corriere della Sera. La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, per il momento contro ignoti: i magistrati dovranno accertare se ci sono state responsabilità da parte di chi aveva in cura la 30enne, considerata parte offesa nell’inchiesta. Per fare luce sull’accaduto, è stata anche disposta un’autopsia sul corpo del piccolo.

A dare l’allarme, poco dopo la mezzanotte, era stata un’infermiera che aveva visto il corpo del piccolo vicino alla madre e aveva poi tentato di rianimarlo. Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio la madre aveva chiesto di poter rimanere qualche minuto in più con suo figlio. Poi si era addormentata durante l’allattamento, ma non era più passato nessuno a prendere il neonato.