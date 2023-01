Roma, tentano di catturare un cinghiale con mazze e cinghie. Tra loro anche un carabiniere

Un cinghiale messo all’angolo da un gruppo di persone con mazze, manganelli e cinghie. Tra queste un carabiniere, che sembra lanciare una bottiglia in direzione dell’animale.

La scena, ripresa da un cellulare e finita sui social, è accaduta a Mentana, piccolo centro a nord-est di Roma, dove alcuni residenti hanno cercato di catturare uno dei molti cinghiali che popolano i dintorni della capitale.

Nel video, finito sul profilo Instagram di “Welcome to Favelas”, è presente anche un carabiniere, che assieme a un uomo, armato forse di cinghie, cerca di avvicinarsi all’animale. Il militare, secondo quanto riporta La Stampa, lancia anche una bottiglia di vetro verso il cinghiale, che non si muove. Poi abbaia un cane e l’animale inizia a correre, ma subito si blocca.

Il video finisce senza lasciar capire quale sia stata la sorte del cinghiale, a cui con la nuova legge di bilancio è stato dato il via libera alla caccia in città. “Siamo arrivati al Far West”, i commenti lasciati da alcuni utenti al video, circolato anche tra i gruppi animalisti.