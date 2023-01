Perché la Metro A di Roma oggi è chiusa tra Termini e Ottaviano: cosa è successo, il motivo

Perché la Metro A di Roma oggi è chiusa tra Termini e Ottaviano? Cosa è successo? Grossi disagi a Roma oggi, 24 gennaio 2023, a causa del blocco della Metro A. La mattinata è iniziata con un blocco del servizio che ha diviso in tre tronconi la tratta, con quello centrale fuori servizio, a causa di un guasto. Intorno alle ore 9 la circolazione è stata chiusa tra Termini e Battistini, e Atac ha reso noto che la riattivazione dell’intera linea è prevista per le ore 10,30.

Ma cosa è successo sulla Metro A di Roma? Il motivo del blocco è stato un annuncio del canale Twitter Infoatac a spiegare: “Per eseguire un intervento tecnico abbiamo interrotto la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano. Stiamo attivando un servizio di bus sostitutivi. Vi aggiorniamo”.

L’intervento tecnico, spiegano dall’azienda, è complicato dalla posizione nella quale si è verificata l’anomalia alla linea aerea che ha fatto intervenire le protezioni elettriche. Sino a quando non verrà accertata l’entità del danno, insomma, non è possibile comunicare i tempi di ripristino del servizio.

Bus sostitutivi

Abbiamo visto perché la Metro A di Roma oggi – 24 gennaio 2023 – è chiusa tra Termini e Ottaviano, ma come ha “risolto” l’Atac? L’Atac ha attivato un servizio di bus sostitutivi schierandone 70. Nel giro di pochi minuti hanno dunque iniziato ad arrivare ma, specie per l’ora di punta, i mezzi risultano insufficienti: numerose le segnalazioni di mezzi pieni, nonostante l’arrivo in serie dei bus. “Non si riesce neanche a salire”, “Ho avuto difficoltà anche a scendere dal mezzo”, hanno riferito alcuni passeggeri. Le fermate interessate al blocco sono quelle centrali.