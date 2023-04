Roma, maxi rapina da Fendi: 29 borse rubate, bottino da 219 mila euro

Furto nello storico negozio Fendi di via del Corso, al centro di Roma. Una banda di ladri si è introdotta nel negozio e ha rubato circa 200mila euro in borse.

Come riporta RomaToday, è stato il direttore dell’attività ad accorgersi del maxi-furto all’apertura del negozio, questa mattina: l’uomo si è infatti accorto che la porta d’ingresso era stata forzata. Sul posto è intervenuta la polizia che ha acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. Indagini sono in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi.

Secondo le prime informazioni il colpo è stato rapidissimo: dall’ingresso di via Tomacelli, in un minuto e mezzo, sono state portate via 29 borse di valore. Si parla di un furto che complessivamente potrebbe valere, per i ladri, circa 220 mila euro.